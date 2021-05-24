جائحة كورونا تتسبب فى تآكل ثقة الكنديين بحكوماتهم الفدرالية

تسببت جائحة كورونا في تآكل ثقة الكنديين في حكوماتهم الفدرالية والإقليمية بجانب مسؤولي الصحة العامة، وذلك وفقا لاستطلاع جديد أجرته مؤسسة (بوست ميديا).

وكشف الاستطلاع عن أن أكثر من نصف الكنديين يشعرون أن الإجراءات الحدودية للحكومة الفيدرالية كانت غير فعالة، ويرغب 72% من الكنديين أن يمتد الحجر الصحي الإلزامي للحكومة لمدة ثلاثة أيام للمسافرين جوا ليشمل الأشخاص الذين يعبرون عن طريق البر.

ويقول 63% إن المسافرين الذين يتجاهلون الحجر الصحي الإلزامي يجب أن يواجهوا عقوبات أشد، بما في ذلك عقوبة السجن.

وأجرت شركة استطلاعات الرأي (ليجر) الاستطلاع عبر الإنترنت الأسبوع الماضي وسألت 1516 كنديا عما إذا كان الوباء قد تسبب في فقدانهم الثقة في المؤسسات المدنية.

وعندما سُئل البعض عما إذا كان الوباء قد أدى إلى تآكل ثقتهم بشكل دائم في حكومات المقاطعات أو الحكومات الفيدرالية، قال أكثر من 60% إنه قد أدى إلى تآكل ثقتهم، إما قليلا أو كثيرا، في كل من الحكومة الفيدرالية (63%) أو حكومة المقاطعة ( 6%).

وكانت النسبة المئوية للأشخاص الذين قالوا إن الوباء قد أدى إلى تآكل ثقتهم في حكومات المقاطعات بدرجة كبيرة كانت الأعلى بين سكان مقاطعة ألبرتا بنسبة 47% وفي مقاطعة أونتاريو بنسبة 35%، والأدنى بين سكان مقاطعة كيبيك.

كما كان لدى سكان مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط أيضا أعلى نسبة من الأشخاص الذين قالوا إن ثقتهم قد تآكلت كثيرًا في الحكومة الفيدرالية بنسبة 40%.

كما نظر الاستطلاع أيضا في تآكل الثقة بالنسبة للدكتورة تيريزا تام كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، والتي تآكلت إما قليلا أو كثيرا بين 46% من الكنديين.

لكن مؤسسات الصحة العامة في المقاطعة، بقيادة كبار المسؤولين الطبيين، تعرضت أيضا لضربة قوية على مستوى الثقة، حيث قال ما يقرب من نصف الكنديين (49%) إنهم فقدوا الثقة بهم. كما تراجعت ثقة الكنديين في نظام الرعاية الصحية (44%) وقال 30% ممن شاركوا في الاستطلاع الناس إن ثقتهم في العلم قد تآكلت.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت عنه إحصائيات أنه تم تطعيم أكثر من نصف سكان كندا بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

في صباح يوم السبت، تجاوزت النسبة المئوية للسكان الكنديين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح أكثر من 50 في المائة بعد أن ذكرت مقاطعة نيو برونزويك أنها أعطت 11383 جرعة أولى أخرى.

وبلغت النسبة المئوية لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل - بمعنى أنهم تلقوا جرعتين - تزيد قليلاً عن 4 %، وفي المجموع، قدمت الحكومة الكندية أكثر من 20 مليون جرعة لقاح.