«الصحة» السعودية تعلن اشتراطات أداء فريضة الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اشتراطات استقبال الحجاج لهذا العام، فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورنا.

وأكدت "الصحة" السعودية على أن الفئات العمرية المسموح لها بأداء فريضة الحج من 18 إلى 60 عامًا، وأن يكون إجمالى الحجاج 60 ألف حاج، على أن يكون الحجاج القادمين إليها قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة والمعتمدة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شهادة فحص لفيروس كورونا الـpcr قبل السفر بـ72 ساعة، وعند الوصول إلى المملكة يمكث الحاج 3 أيام فور الوصول بالفنادق كحجر صحى.

كما أشارت "الصحة" السعودية إلى أنة سيتم تخصص فنادق لسكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة مطبقة للاشتراطات والإجراءات الوقائية المطلوبة من السلطات السعودية، كما سيتم تقديم خدمات الإعاشة لكل حاج فى غرفته دون الحاجة إلى الانتقال إلى المطعم، وإلغاء البوفيه المفتوح لمنع التجمعات بين الحجاج، كما سيتم توفير مرشد صحى لمتابعة الحجاج طوال رحلتهم، والتوعية للانتقال إلى الطبيب فى حالة وجود أي أعراض للاشتباه.

وقد حددت الصحة السعودية إجراءات للمبيت بالمشاعر المقدسة، ففى مشعر منى سيتم تطهير حقائب الحجاج بشكل دورى، كما سيتم تخصيص حراس أمن لتنظيم دخول وخروج الحجاج، أما بمشعر عرفات الالتزام بالأماكن المخصصة للحجاج، كما ستقوم وسائل نقل الحجاج بالعمل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلات مع الالتزام بارتداء الكمامة فى كل مراحل الحج وترك مقعد فارغ بجانب كل حاج، كما لا يزيد عدد الحجاج على 100 حاج لكل 50 مترًا مربعًا من مساحة الخيام، بالإضافة إلى تقديم الوجبات المجهزة مسبقًا للحجاج، كما سيتم تقديم لكل حاج حصى بأكياس معقمة ومغلقة لرمى الجمرات، وتحديد أبواب خاصة للدخول والخروج من الحرم المكى والنبوى، بالإضافة إلى توفير كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة للحجاج.

اشتراطات المملكة

اشتراطات المملكة

اشتراطات المملكة