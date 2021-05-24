الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: تراجع جديد فى صادرات مصر من الكهرباء خلال 2021

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع صادرات مصر من الطاقة الكهربائية إلى حدود 3.3 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 10.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 6.8 مليون دولار خلال عام.


أضاف الجهاز أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية سجلت 1.6 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى من عام 2021 مقابل 6.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 4.5 مليون دولار خلال عام.
 

أشار جهاز التعبئة إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد سجلت ارتفاعًا إلى حدود 5.5 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما تراجعت جملة الواردات من 12.6 مليار دولار لـ 12.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
 

يشار إلى أن ميناء الاسكندرية احتل المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية الأكثر مرورًا للصادرات المصرية خلال عام 2021، إذ بلغت قيمة الصادرات العابرة عن طريق ميناء الاسكندرية 1.5 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
 

جاء فى المرتبة الثانية ميناء السويس بصادرات بلغت قيمتها 1.047 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 1.117 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ثم المطارات بصادرات بلغت 993.8 مليون دولار خلال أول شهر من عام 2021 مقابل 1.255 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.
 

فيما سجلت الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط ارتفاعًا إلى حدود 416.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 341 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 75.1 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت الصادرات عبر ميناء الدخيلة من 322.4 مليون دولار لـ 393.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
 

وبلغت الصادرات المصرية عبر ميناء العريش 112.7 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 102 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات عبر ميناء سفاجا 93.8 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 91.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات كهرباء مصر واردات

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