انتحار ربة منزل غرقا بسبب خلافات زوجية فى القليوبية

أقدمت ربة منزل على الانتحار، مقيمة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية بالتخلص من حياتها للأبد بإلقاء نفسها في مياه الرياح التوفيقي لوجود خلافات زوجية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة غارقة بمياه الرياح التوفيقي، وتم التحفظ على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد انتشال قوات الإنقاذ النهري بمساعدة أهالي عزبة الفقهاء التابعة لدائرة المركز جثة ربه منزل غارقة بمياه الرياح التوفيقي.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، و تبين من المعاينة والتحريات أن الجثة لربة منزل تدعى "هاجر.ف.ع" 20 سنة من قرية شبرا شهاب، دائرة مركز القناطر الخيرية، ومقيمة قرية كفر الفقهاء بدائرة مركز طوخ، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى وقت سابق، شهدت مدينة قليوب حادثا مأساويا ، بعدما انتحرت " أم" بسم الفئران لخلافات زوجية مع طليقها الذي رفض تنفيذ حكم المحكمة بضم أولادها لحضانتها، بعد أن تزوجت من آخر بمدينة قليوب، تم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وتبين من تحريات الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث قليوب، أن المجني عليها تدعى"إيمان. ف.أ" ربة منزل 34 سنة، حيث كانت متزوجة من شخص آخر بمدينة المنصورة، و انفصلت عنه، وتزوجت بأخر من مدينة قليوب منذ ثلاثة شهور، وحصلت على أحكام قضائية ضد طليقها لضم أولدها الصغار لحضانتها، ولكنه رفض ولم تتمكن من تنفيذ الأحكام، وهو الأمر الذي أثر علي نفسيتها و دفعها للانتحار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.