الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة مسلسلات «الأوف سيزون».. الاستعداد لـ«إجازة مفتوحة وحلم» خلال أيام

شريف مينر
شريف مينر

بدأت الاستعدادات لعدد من الأعمال الدرامية للمشاركة في موسم الأوف سيزون بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني الأقوى في العام، ومن هذه الأعمال مسلسل «إجازة مفتوحة» للفنان شريف منير، ومسلسل «حلم» لصابرين، بالإضافة إلى عدد من الأعمال جار التحضير لها خلال الفترة الحالية، وتدخل مواقع التصوير خلال أيام.

مسلسل «إجازة مفتوحة»

 يستعد الفنان شريف منير للعودة للوكيشن تصوير مسلسله الجيدد «إجازة مفتوحة» خلال أيام قليلة للغاية بعد شهرين من التوقف؛ بسبب الانشغال بأعمال الموسم الرمضاني المنقضي، وصور «شريف» وطاقم عمل المسلسل، ومنهم «لقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونورهان»، مجموعة مشاهد قبل التوقف، ويسعى الطاقم لاستكمال العمل لعرضه خلال الفترة القادمة في بداية الأوف سيزون.

والمسلسل الجديد يشارك في بطولته «سميحة أيوب، ولقاء الخميسي، ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، وهشام إسماعيل»، والعمل من إخراج محمد حماقي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وسيليميديا للمنتجة مها سليم.

وعلى صعيد آخر، اقترب المخرج حسني صالح من بدء التصوير لمسلسله الجديد «حلم» بمشاركة عدد كبير من النجوم للمشاركة في الموسم الجديد بعد رمضان، بعد التعاقد مع وفاء عامر ومحمد رياض وصابرين وعدد كبير من النجوم للمشاركة في المسلسل الجديد، ومن المقرر أن يضع عدد كبير من ضيوف الشرف وعدد من الوجوه الشابة من معهد الفنون المسرحية، وتنهي أطقم الأعمال الجديد تفاصيل تعاقداتها خلال أيام لبدء التصوير للعرض خلال الفترة القادمة.

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم «أنوشكا، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، وسامي مغاوري، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وأسماء ماهر، وحمدي عباس، ورضوى الشريف، وجنة عبد المنعم، وياسمين جمال، وشريف خير الله»، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، ورؤية درامية للكاتب يسري الفخراني.

الأوف سيزون موسم الأوف سيزون مسلسلات إجازة مفتوحة مسلسل اجازة مفتوحة مسلسل حلم

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

وزير الري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

أول تعليق لحورية فرغلي بعد نفي أمينة خليل صلة قرابتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى