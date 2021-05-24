عودة مسلسلات «الأوف سيزون».. الاستعداد لـ«إجازة مفتوحة وحلم» خلال أيام

بدأت الاستعدادات لعدد من الأعمال الدرامية للمشاركة في موسم الأوف سيزون بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني الأقوى في العام، ومن هذه الأعمال مسلسل «إجازة مفتوحة» للفنان شريف منير، ومسلسل «حلم» لصابرين، بالإضافة إلى عدد من الأعمال جار التحضير لها خلال الفترة الحالية، وتدخل مواقع التصوير خلال أيام.

مسلسل «إجازة مفتوحة»

يستعد الفنان شريف منير للعودة للوكيشن تصوير مسلسله الجيدد «إجازة مفتوحة» خلال أيام قليلة للغاية بعد شهرين من التوقف؛ بسبب الانشغال بأعمال الموسم الرمضاني المنقضي، وصور «شريف» وطاقم عمل المسلسل، ومنهم «لقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونورهان»، مجموعة مشاهد قبل التوقف، ويسعى الطاقم لاستكمال العمل لعرضه خلال الفترة القادمة في بداية الأوف سيزون.

والمسلسل الجديد يشارك في بطولته «سميحة أيوب، ولقاء الخميسي، ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، وهشام إسماعيل»، والعمل من إخراج محمد حماقي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وسيليميديا للمنتجة مها سليم.

وعلى صعيد آخر، اقترب المخرج حسني صالح من بدء التصوير لمسلسله الجديد «حلم» بمشاركة عدد كبير من النجوم للمشاركة في الموسم الجديد بعد رمضان، بعد التعاقد مع وفاء عامر ومحمد رياض وصابرين وعدد كبير من النجوم للمشاركة في المسلسل الجديد، ومن المقرر أن يضع عدد كبير من ضيوف الشرف وعدد من الوجوه الشابة من معهد الفنون المسرحية، وتنهي أطقم الأعمال الجديد تفاصيل تعاقداتها خلال أيام لبدء التصوير للعرض خلال الفترة القادمة.

المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم «أنوشكا، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، وسامي مغاوري، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وأسماء ماهر، وحمدي عباس، ورضوى الشريف، وجنة عبد المنعم، وياسمين جمال، وشريف خير الله»، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، ورؤية درامية للكاتب يسري الفخراني.