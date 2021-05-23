الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أول تعليق لحورية فرغلي بعد نفي أمينة خليل صلة قرابتهما

حورية فرغلي
حورية فرغلي

علقت الفنانة حورية فرغلي، على تصريحات الفنانة أمينة خليل الأخيرة بشأن صلة القرابة التي تربط بينهما ونفيها لها.

وقالت فرغلي، ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "أنا مقلتش إنها بنت خالتي.. أنا عارفة إنها قريبتي وقريبتي من بعيد، والعلاقة مش قريبة قوي، لأن أنا كنت طول عمري عايشة بره.. بس فرحت قوي إن في حد في الوسط الفني معايا، وكنت أتمنى أنا وهي نبقى قريبين من بعض، بس للأسف إحنا مش قريبين من بعض، وحاولت بس هي مش عايزة".

وأضافت: "كل واحد في حاله، بس في الآخر أنا مقدرش أنكر، إن أنا أمي قريبة جدتها، دي حاجة معروفة والعيلة كلها عارفاها.. أنا مش بتبلّى عليها ولا بتمسّح فيها ولا أي حاجة خالص.. بالعكس دي حاجة تشرفني".

وكانت  أمينة خليل قد قالت  في بيان لها إن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة، “هما ليستا بنتي خالة، ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية فرغلي"، وأكدت أنه لا يوجد أي تواصل بينهما قبل دخول الفن أو بعده.
وأضافت أمينة خليل: "لم يكن هناك أي اختلاط بين العائلتين بأي شكل، والأمر علاقة عائلية بعيدة، لذلك طوال سنوات عملنا في الفن لم يتحدث أحد منا عن هذه العلاقة".

 

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