«لجنة كورونا»: لا داعِ لتخويف المواطنين بشان انتشار الفطر الأسود

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الفطر الأسود موجود من قبل ومرتبط بانخفاض المناعة، مشيرًا إلى أن الإعلام يلعب دورًا في التهويل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد": "لا داعي لتخويف المواطنين بشان انتشار الفطر الأسود والأبيض، كون الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر"، لافتًا إلى أن ظهوره مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة.

وناشد المرضي الذين يتناولون على أدوية مثبطة للمناعة وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.

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