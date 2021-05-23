بالأسماء.. إصابة 3 إثر انفجار أسطوانة غاز في السويس

استقبل مستشفى السويس العام، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مصابين إثر انفجار أسطوانة غاز بمنطقة كفر أحمد عبده بحي الأربعين.

وذكر محضر الواقعة أن المصابين الذين وصلوا المستشفى السويس العام بواسطة سيارات الإسعاف هم: أمنية سيد صالح 14 سنة، تعاني من حروق من الدرجة الثانية بنسبة 35%، وكريمة سيد صالح 16 سنة، تعاني من حروق من الدرجة الثانية بنسبة 45%، وعبير الفاوي حمدان 47 سنة تعاني من حروق من الدرجه الأولي بنسبة 15%.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا بوقوع حريق بشقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مساء اليوم.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة السويس بسيارات إطفاء مجهزة للتعامل مع الحريق وإنقاذ المواطنين واستخراجهم من داخل الشقة المنكوبة.

من جانبه، كلف الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس بتوجه سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكلف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور إسماعيل الحفناوى أطباء مستشفى السويس العام بإتمام علاج مصابي الحادث في اسرع وقت.