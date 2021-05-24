«تنسيقية الشباب» تطلق مبادرة «تنفيذى» لإعداد القيادات لسوق العمل (فيديو)

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه بعد تخطيط وإعداد وتجهيز دام لأكثر من ٣ شهور، تم الإعلان عن انطلاق مبادرة "تنفيذي"، والتي تهدف لبناء قدرات الشباب ورفع مستوى مهاراتهم التنفيذية والقيادية وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التفكير في إطلاق مبادرة "تنفيذي" جاء انطلاقًا من إيماننا بدور الشباب في البناء، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وكذلك انطلاقًا من دورنا في تنمية المجتمع وبناء قدرات شبابه، مشيرًا إلى أن البرنامج سيعتمد على حصيلة الخبرات العلمية والعملية اللى اكتسبناها على مدار أكثر من ١٧ سنة.

وتابع:" أنا فخور إن معايا عدد من الشباب المتطوعين والمتخصصين في مجالات التدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، مؤمنين بالهدف والغاية، ولا يدخرون جهدًا في خدمة مجتمعهم ومساعدة غيرهم".

يذكر أن مبادرة "تنفيذي"، هي مبادرة تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح في تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تقوم بتطوير وإنضاج الشخصية التنفيذية.

"CPYP Trainers' Club" مبادرة جديدة لبناء قدرات أعضاء التنسيقية

وكان قد بادر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة بخبراتهم لتكوين فريق مدربي التنسيقية، ضمن مبادرة لجنة التدريب والتطوير، لبناء قدرات الأعضاء.

وملأ 35 عضوًا استمارات التقديم، وتم تحديد مواعيد مقابلات لعرض أفكارهم أمام لجنة متخصصة لتقييم مهاراتهم التدريبية.

وتوجهت اللجنة بالشكر للأعضاء الذين بادروا بالتقديم، تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في الارتقاء بقدرات أعضاء التنسيقية.