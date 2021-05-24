حكاية بطلة فيلم «ابن حميدو» التى تزوجت أشهر وزراء «مبارك»

رغم اشتراكها في أعمال سينمائية كثيرة إلا أن الجمهور ربما لا يتذكر لها سوى دور "لاتانيا" مهربة المخدرات في فيلم "ابن حميدو" للنجم الراحل إسماعيل ياسين.

نيللي مظلوم وجه جميل عرفته السينما، لكن شهرتها الأوسع كانت في مجال الرقص، خاصة الباليه والرقص الفولكولوري.

ولدت نيللي كاثرين مظلوم كالفو، في الإسكندرية، يوم 9 يونيو من عام 1925، وتوفيت في أثينا باليونان، في يوم 21 فبراير من عام 2003.

كان والد نيللي إيطالي يعمل صانعًا للمجوهرات، ووالدتها يونانية، وعازفة بيانو، وكانت أسرتها تمتلك فندقًا في شارع مسرح الأمبرا، وكانت نيللي مصابة بمرض شلل الأطفال، وهي في الثانية من عمرها، وقام بعلاجها طبيب يوناني شهير.

استطاعت "نيللي" المشي مرة أخري بعد سنوات من العناية من قبل الطبيب وزوجته مدرسة الباليه التي علمتها الرقص.

فيما بين عامي 1959 و1960 أرادات الحكومة المصرية إنشاء معهد قومي للبالية واستعانت بأحد خبراء الرقص الروسي في معهد البلشوي، واختيرت نيللي كمساعدة له، لخبرتها في الرقص الشعبي ولإتقانها اللغة العربية، ولمدة ثلاث سنوات كانت اليد اليمني للمدرب الروسي.

في عام 1964 استقال ثروت عكاشة من وزارة الثقافة وتغيرت الظروف وذهب أعضاء فرقتها إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية، ولم تستطيع أن تستمر في مواصلة العيش في مصر، فغادرتها إلى اليونان وهناك اعتزلت الرقص، وأسست مدرستها التي لا تزال موجودة إلى الآن.

تزوجت نيللي 6 مرات، أهمها كان من الدكتور عاطف صدقي، رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يذكر أن فيلم "ابن حميدو" إخراج فطين عبد الوهاب، (ابن حميدو) الفنان إسماعيل ياسين، و(حسن) الفنان أحمد رمزي، يعملان في سلك الشرطة، ويسافران إلى السويس من أجل إحباط عملية مخدرات كبرى يتورط فيها (الباز أفندي) الفنان توفيق الدقن، ويقعان في الحب مع بنات المعلم حنفي شيخ الصيادين، الفنانة هند رستم(عزيزة)، والفنانة زينات صدقي (حميدة)، وبلغت ميزانية إنتاج الفيلم 18 ألف جنيه، بينما حقق إيرادات بلغت 300 ألف جنيه، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمنطقة العين السخنة التابعة لمحافظة السويس بالبحر الأحمر.