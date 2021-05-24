الإثنين 24 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2021

قناة كرتون نتورك
قناة كرتون نتورك

تصدر تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2021 محركات البحث العالمي "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك نظرا لما يعانيه الأطفال في العالم والوطن العربي من حرمان مغادرة المنزل للعب في المنتزهات والنوادي الرياضية والزيارات العائلية أيضا، بسبب الأزمة الصحية التي يشهدها العالم الآن من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، والذي ظهرت أولى حالاته في دولة الصين ليتنشر سريعا في باقي الدول العربية والأوربية بشكل مخيف. 

 

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2021

وتنشر "الدستور"، في ضوء خدماتها المتنوعة، تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2021، وهي قناة تلفزيونية موجهة للأطفال والمراهقين مجانية تابعة لشبكة كرتون نتورك، التي تبث للجمهور العربي في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الطبعة العربية الرسمية لكرتون نتورك، حيث تم انطلاقها في 10 أكتوبر 2010.

 

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2021


التردد: 11277 
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
القمر الصناعي نايل سات


التردد: 11747 
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
القمر الصناعي عربسات


التردد: 12130 
الاستقطاب: عمودي
معامل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 8/9
القمر الصناعي ياسات

 

افلام ومسلسلات كرتون نتورك
لايزي تاون
مغامرات تشاك والأصدقاء
بانانا في البيجاما
باوند بابيز
جيلي جام
كابتن كريم وقطار الحكايات
بايبي لوني تيونز
بينغو (مسلسل)
هاها هيريز
جوجو بطل الحكاية
كريبتو الكلب العجيب
أبناء توم وجيري
دوروثي وعجائب مدينة أوز
سامي رجل الإطفاء
الكلب بات
غريزي والليمنغز
سباقات مضحكة
يابا دابا ديناصور

 

ويشهد العالم أزمة صحية جسيمة يرجع أصلها إلى الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020، والآن العالم ينظر إلى اللقاحات التي ظهرت مؤخرا بأنها طوق نجاة لإنهاء تلك الأزمة قريبا.

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