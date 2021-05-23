الأحد 23 مايو 2021
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مصر

«التخطيط»: 301 مليون جنيه لاستكمال الطريق الدائري الإقليمي (بنها- الإسكندرية)

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 301 مليون جنيه لاستكمال الطريق الدائرى الإقليمى بنها/ الإسكندرية القطاع الرابع 19 كم، و255 مليون جنيه لاستكمال طريق بنها/ الإسكندرية بمحافظة المنوفية، فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى  2020-2021.
وقالت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إن الخطة الاستثمارية لمحافظة المنوفية شملت أيضًا استكمال توسعة وتطوير طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى "بنها/ كفر الزيات" على امتداد المسافة بين قويسنا حتى بركة السبع بتكلفة 120 مليون جنيه، استكمال توسعة كوبرى طملاى على النيل بتكلفة 100 مليون جنيه، إنشاء كوبرى على النيل أمام قرية عمروس بتكلفة 100 مليون جنيه، تطوير ورفع كفاءة طريق القناطر الخيرية / الباجور بطول 33 كم "مزدوج" بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد الكبارى بمحافظة المنوفية يبلغ 108 كوبرى يتمثل 6.1% من إجمالى الكبارى على مستوى الجمهورية.
يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل إلى  506 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 20/2021، أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة  2,8 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 48,3%، ويخص قطاع النقل 975,8 مليون جنيه بنسبة 16,8%، إلى جانب توجيه  775,3 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي  بنسبة 13,4%، ويخص قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني استثمارات بقيمة  421,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%، وتوجيه 410,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه  418 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 7,5%.
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

التخطيط مشروعات طريق المنوفية الخطة الاستثمارية

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