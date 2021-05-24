ياسمين رئيس مرشحة لفيلم أنف وثلاث عيون فى شكله الجديد

بدأ المخرج هادي الباجوري التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" لتقديمه في شكل جديد ومختلف عن رائعة الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، والفيلم الذي تم تقديمه من قبل بطولة الفنان الكبير محمود ياسين قبل سنوات طويلة، ومن المقرر أن يكون البطولة جماعية وتأتي الفنانة ياسمين رئيس من المرشحات للعمل الجديد في تحضيراته الأولى بالتوازي مع تصوير الفيلم الآخر جارة القمر المؤجل من العام الماضي.

تحضيرات أنف وثلاث عيون

ويعقد المخرج هادي الباجوري والسيناريست وائل حمدي بالتعاون مع المنتج هاني أسامة جلسات عمل متواصلة خلال الفترة الحالية للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم الجديد واختيار الأبطال من أجل بدء التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة خلال الموسم الصيفي.

ورشح هادي الباجوري الفنانة ياسمين رئيس بعد نجاحها في الموسم الرمضاني من خلال دورها في ملوك الجدعنة، وجاء ترشيح باقي أبطال الفيلم الجديد ويحاول المخرج الهروب من القالب الذي خرج فيه الفيلم السابق وإضافة عناصر جديدة من العناصر السينمائية تواكب العصر الحالي وخطوط درامية مختلفة قليلًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الباجوري لتصوير المشاهد المتبقية من فيلمه المؤجل "جارة القمر" الأسبوع المقبل في الديكور الخاص للعمل، حيث يجرى الباجوري حاليًا معاينة أماكن التصوير للفيلم الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، بعد انتهاء أبطال الفيلم من تصوير عدة أيام من الفيلم قبل أزمة فيروس كورونا، والفيلم الجديد من تأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر ويصور طاقم العمل معظم مشاهد العمل بنويبع وعدد من المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ.

ويأتي الفيلم في ظل استمرار الاعتماد على الأعمال الأدبية وكبار الكتاب بعد "الباب الأخضر" عن رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة.