اتحاد الصناعات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضررا من كورونا

قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه من الطبيعي أن تكون جميع القطاعات تأثرت بسبب أزمة كورونا، لكن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه الأكثر ضرر؛ بسبب عدم قدرتها على الصمود أمام توقف حركه الاقتصاد والبيع والشراء انتظارًا لما تسفر عنه الموجات المتلاحقه من هذا المرض.

وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدم قدرة هذه القطاعات على المحافظة على ماحققته من مكاسب سابقه يستدعي اتخاذ إجراءات سريعه لانقاذ ما يمكن انقاذه، ومن هذه الإجراءات البدء الفوري في العودة للحياة الطبيعية مع الأخذ في الاحتياطات اللازمة.

وتابع: "لابد من فتح الاقتصاد على مصرعيه مرة أخرى، ولابد من تخفيف القيود على السفر والحركة الدولية، وإلغاء إجراءت الحظر المفروضة"، مؤكدًا أنه يجب الإسراع في تطعيم أكبر عدد من البشر حتى يتم القضاء على هذا الفيرس، كما يجب عدم التهويل والتخويف الإعلامي من هذا المرض، ويجب العودة تدريجيًا للحياة.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أكدت أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرةً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وهناك قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، الذي مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما أنه اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة، هذا إلى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر، مع تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.