تفاصيل اتهامات النيابة للإرهابي محمود عزت في قضية اقتحام الحدود

تزامنًا مع إعادة محاكمته غدًا..

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، غدا الاثنين، محاكمة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمود عزت بقضية اقتحام الحدود.

وتزامنا مع محاكمة المتهم بعد القبض عليه، نسرد خلال التقرير التالي تفاصيل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم بالقضية، وباقي المتهمين.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن المتهم محمود عزت، خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011 دوائر سيناء والقليوبية مع المتهمين من الأول وحتى 76، وبالاشتراك مع المركز السياسي لحركة حماس وحزب الله على إسقاط الدولة المصرية تنفيذا لمخططهم وبمساعدة الحرس الثورى وتهرب الموالين لهم بالسجن، وساعدوهم بان أمدوهم بهويات مزورة للدخول للبلاد، ارتكاب المتهمين من الأول وحتى 76 الجرائم.

كما قاموا بتفجير الأكمنة والتسلل للأراضى المصرة مستقلين سيارات الدفع الرباعى وخطف 3 من ضباط الشرطة والزحف نحو سجون المرج ووادى النطرون وباغته قوات تلك السجون وإطلاق النار عليهم واقتحام العنابر والزنازين وقتل احد الأشخاص عمدا والشروع فى قتل آخرين ونهب مخازنها من ثروة حيوانية وداجنه

وقاموا بالقتل العمدى للمجنى عليه رضا عاشور وكان ذلك بغرض تنفيذ غرض إرهابى، قتلوا عمد الجندى أحمد صابر، وقتل 14 مسجون بسجن وادى النطرون وكان ذلك لتحقيق غرض لإرهابى.

كما أضرموا النار عمدا فى بعض المبانى بالسجون وإتلاف الممتلكات المملوكة للسجون وكان التخريب العمدى للمتلكات العامة وهى اجزاء من أسوار السجون وأبوابها.