الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تزامنًا مع إعادة محاكمته غدًا..

تفاصيل اتهامات النيابة للإرهابي محمود عزت في قضية اقتحام الحدود

محمود عزت
محمود عزت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، غدا الاثنين، محاكمة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمود عزت بقضية اقتحام الحدود. 

وتزامنا مع محاكمة المتهم بعد القبض عليه، نسرد خلال التقرير التالي تفاصيل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم بالقضية، وباقي المتهمين.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أن المتهم محمود عزت، خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011 دوائر سيناء والقليوبية مع المتهمين من الأول وحتى 76، وبالاشتراك مع المركز السياسي لحركة حماس وحزب الله على إسقاط الدولة المصرية تنفيذا لمخططهم وبمساعدة الحرس الثورى وتهرب الموالين لهم بالسجن، وساعدوهم بان أمدوهم بهويات مزورة للدخول للبلاد، ارتكاب المتهمين من الأول وحتى 76 الجرائم.

كما قاموا بتفجير الأكمنة والتسلل للأراضى المصرة مستقلين سيارات الدفع الرباعى وخطف 3 من ضباط الشرطة والزحف نحو سجون المرج ووادى النطرون وباغته قوات تلك السجون وإطلاق النار عليهم واقتحام العنابر والزنازين وقتل احد الأشخاص عمدا والشروع فى قتل آخرين ونهب مخازنها من ثروة حيوانية وداجنه

وقاموا بالقتل العمدى للمجنى عليه رضا عاشور وكان ذلك بغرض تنفيذ غرض إرهابى، قتلوا عمد الجندى أحمد صابر، وقتل 14 مسجون بسجن وادى النطرون وكان ذلك لتحقيق غرض لإرهابى.

كما أضرموا النار عمدا فى بعض المبانى بالسجون وإتلاف الممتلكات المملوكة للسجون وكان التخريب العمدى للمتلكات العامة وهى اجزاء من أسوار السجون وأبوابها.

محكمة جنايات القاهرة الإخوان الإرهابية إعادة محاكمة القائم باعمال المرشد العام اقتحام الحدود الدائرة الأولي إرهاب

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

منى العساسي تكشف تفاصيل مجموعة قصصية لنساء يبحثن عن الحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى