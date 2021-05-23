الأحد 23 مايو 2021
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مصر

انفوجراف.. «التنظيم والإدارة» يوضح الفئات المستحقة للعلاوة التشجيعية

صالح الشيخ
صالح الشيخ

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر صفحته الرسمية انفوجرافا يوضح أهم ضوابط صرف العلاوات التشجيعية لموظفى الدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتتمثل فيما يلى: 
تصرف العلاوة التشجيعية بمقدار 5% من الأجر الوظيفى.
يشترط لصرف العلاوة التشجيعية ألا تمنح للموظف أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
كما يشترط أن يقترن صرف العلاوة بحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
يحظر صرف العلاوة لأكثر من 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.
يكون تاريخ استحقاق العلاوة اعتبارًا من اعتماد القرار الصادر من السلطة المختصة.
أما عن معايير المفاضلة فى حالة التزاحم، يكون للأعلى فى مرتبة الحصول على تقويم الأداء فى السنتين الأخيرتين، فالأعلى فى مجموع الدرجات، فالأقدم فى ذات المستوى الوظيفى.
تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانًا بالموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون وفى الحدود المبينه به.
يشار إلى أن العلاوات المستحقة للموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية تشمل 3 علاوات ، الأولى علاوة دورية يحصل عليها الموظف سنويًا في الأول من يوليو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أما العلاوة الثانية هي علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، ويجوز منحها طبقا للشروط المقررة في القانون، أما العلاوة الثالثة هي علاوة الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي على النحو المقرر قانونا.
وفى سياق منفصل، يستعد العاملون بالدولة لصرف الزيادة الجديدة فى أجورهم اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، والتى تشمل صرف 7% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لغير المخاطبين به بتكلفة 7.5 مليار جينه، وزيادة الحافز الإضافى ليتراوح بين 175 جنيه لـ 400 جنيه، بالإضافة إلى تحريك الحد الأدنى للأجور بتكلفة 37 مليار جنيه بين 2400 جنيه للدرجة السادسة حتى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

التنظيم والإدارة العلاوة التشجيعية موظف قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية

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