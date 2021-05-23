وزير الري: مصر لن تقبل بتصرف أحادي غير قانوني في مياه النيل

فسر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تصريحات وزارته حول تعرض مصر والسودان لصدمة مائية حال إقدام اديس ابابا على عملية الملء الثاني قائلاً : "الأمر ببساطة أشبه بمن يتاقضى دخلاً في الشهر 100 جنيه ثم فرضت عليه ضرائب تقتطع ماحجمه نحو 27 جنيهاً فالبالتي يمثل ذلك صدمة لصاحب الدخل وهو بالضبط ما ينطبق على الملء الثاني في حال الاقدام عليه حيث ستكون الصدمة بمقدار 27% من حصة المياه الواصلة لدول المصب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، ويذاع عبر فضائية " ON" أن عملية الملء الثاني في حال كونه منبثقاً عن اتفاق واضح يضع الاسس قبل الاقدام عليه لن يمثل هذه الصدمة المائية عبر قواعد فنية حاكمة وإقرارات بين الأطراف وهذا هو التعريف المقصود من كلمة الصدمة.

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