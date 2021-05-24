انتظام لجان امتحانات «الشفهي» بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

انطلقت، صباح اليوم، الامتحانات الشفهية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر في القاهرة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، بانضباط طالبات الكلية والتزامهن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الطالبات حرصن على تحقيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان واستجبن لتعليمات الأساتذة وهيئة الإشراف.

وأضافت الدكتورة نهلة أنيس، وكيلة الكلية، أنه تم توزيع طالبات الأقسام المتنوعة على مدرجات المبنى الرئيسي، والمبنى الجديد، منعاً للازدحام، حيث تؤدي طالبات 14 قسما الامتحانات الشفهية على مدار عدة أيام كانت بدايتها اليوم وستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، المشرف على الامتحانات الشفهية بكلية الدراسات الإنسانية، أن اليوم الأول للامتحانات شهد تنظيماً متميزاً من المشرفين ومن طالبات الكلية وتحققت فيه عوامل الانضباط، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فقد قامت هيئة الإشراف بتوجيه الطلاب لمقرات اللجان، وتنبيههن لإخلاء الطرقات وعدم التجمع عقب الانتهاء من الامتحان، وقام الدكتور مصطفى علوان المدرس بقسم الصحافة والنشر بتوزيع اللجان ومتابعة انتظامها للتأكد من حسن سيرها.

وقال غانم، إن الكلية تبدأ امتحانات شفوي القرآن الكريم والتخلف، موضحًا أن الكلية قامت بحملة رش وتطهير وتعقيم لكل قاعات ومدرجات الكلية، تحت إشراف الدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة الكلية، مشيرًا إلى أن امتحانات شفوي القرآن الكريم لطالبات السنة الرابعة تستمر لمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية.