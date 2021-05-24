الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

انتظام لجان امتحانات «الشفهي» بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

لجان امتحانات
لجان امتحانات

انطلقت، صباح اليوم، الامتحانات الشفهية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر في القاهرة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشادت الدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، بانضباط طالبات الكلية والتزامهن بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الطالبات حرصن على تحقيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان واستجبن لتعليمات الأساتذة وهيئة الإشراف. 

وأضافت الدكتورة نهلة أنيس، وكيلة الكلية، أنه تم توزيع طالبات الأقسام المتنوعة على مدرجات المبنى الرئيسي، والمبنى الجديد، منعاً للازدحام، حيث تؤدي طالبات 14 قسما الامتحانات الشفهية على مدار عدة أيام كانت بدايتها اليوم وستستمر حتى نهاية الأسبوع.   

وأوضح الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام، المشرف على الامتحانات الشفهية بكلية الدراسات الإنسانية، أن اليوم الأول للامتحانات شهد تنظيماً متميزاً من المشرفين ومن طالبات الكلية وتحققت فيه عوامل الانضباط، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فقد قامت هيئة الإشراف بتوجيه الطلاب لمقرات اللجان، وتنبيههن لإخلاء الطرقات وعدم التجمع عقب الانتهاء من الامتحان، وقام الدكتور مصطفى علوان المدرس بقسم الصحافة والنشر بتوزيع  اللجان ومتابعة انتظامها  للتأكد من حسن سيرها.

وقال غانم، إن الكلية تبدأ امتحانات شفوي القرآن الكريم والتخلف، موضحًا أن الكلية قامت بحملة رش وتطهير وتعقيم لكل قاعات ومدرجات الكلية، تحت إشراف الدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة الكلية، مشيرًا إلى أن امتحانات شفوي القرآن الكريم لطالبات السنة الرابعة تستمر لمدة أربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية.

امتحانات جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر الأزهر جامعة الأزهر مصر

الأكثر قراءة

طوّر بـ12 مليون جنيه في 2020.. حريق يلتهم «مجزر سفاجا» بالبحر الأحمر

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى