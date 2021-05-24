سعر الدولار اليوم الإثنين 24-5-2021

نستعرض لكم سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، اليوم الإثنين 24-5-2021، حيث تعتبر أسعار العملة الأمريكية من أهم مؤشرات البحث على جوجل، ونقدم لكم أسعار الدولار في العديد من البنوك المصرية، وهي "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامي، وبنك القاهرة".

سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين 24-5-2021

لديكم خلال التقرير كافة أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في البنوك، كما هو موضح بالتالي:

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، عند الشراء 15.6067 جنيه مصري، ووصل عند البيع 15.7355 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء 15.62 جنيه مصري، وسجل عند البيع 15.72 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، عند الشراء 15.6 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 15.7 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بنك أبو ظبي، عند الشراء 15.6400 جنيه مصري، ووصل عند البيع 15.7300 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 15.6 جنيه مصري، وسجل عند البيع 15.7 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند الشراء 15.6 جنيه مصري وبلغ عند البيع 15.7 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في بنك عوده اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بنك عوده، عند الشراء 15.62 جنيه مصري، وسجل سعر عند البيع 15.72 جنيه مصري.