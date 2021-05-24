الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى ترعة أثناء محاولته تسلق شجرة توت بسمنود

مصرع طفل غرقًا
مصرع طفل غرقًا

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه غرقًا في ترعة على طريق "المحلة – سمنود" بنطاق مركز سمنود أثناء محاولته تسلق شجرة توت، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد تلقي بلاغًا من الأهالي بغرق طفل فى ترعة على طريق المحلة - سمنود في نطاق دائرة المركز.
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام الطفل "يوسف م. ا"، 14 عامًا، بتسلق شجر التوت الكائنة على بعد أمتار من منزل الأسرة، انزلقت قدمه وسقط في مياه الترعة، ولقي مصرعة في الحال.

مصرع طفل غرقا ترعة على طريق المحلة سمنود بنطاق مركز أثناء محاولته تسلق شجرة

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