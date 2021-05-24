الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سنورس يؤدي صلاة العشاء بزاوية المهر بعد إعادة افتتاحها (صور)

رئيس مجلس مدينة سنورس
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم

أدى المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، الأحد، صلاة العشاء بزاوية التوحيد بمنطقة درب المهر بمدينة سنورس، رافقه  نواب رئيس المركز وعدد من أئمة أوقاف سنورس بعد إعادة فتحها للصلاة وإزالة التعدى الواقع عليها بغلق باب ونافذة الزاوية، ورد الشئ إلى أصله وإعادة فتح الزاوية للصلاة، حفاظاً على بيوت الله وللصالح العام .

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الأوقاف، إزالة التعدي الواقع على زاوية التوحيد بدرب المهر ببندر سنورس بمحافظة الفيوم.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إنها فتحت الزاوية، وحررت محضر برقم 201 بتاريخ 21 / 5 / 2021م للمتعدي عليها، بعد ظهور مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يغلق بابها، مؤكدة أنها لن تدخر جهدًا في المحافظة على بيوت الله (عز وجل) وخدمتها وتهيئتها للمصلين.

رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم
رئيس مجلس مدينة سنورس بالفيوم يقوم بأداء صلاة العشاء زاوية المهر

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