مصرع شخص صدمته سيارة بعد نفق «أبو صالح» بصحراوى بنى سويف

لقى شخص مصرعه، مساء الأحد، بعد أن صدمته سيارة بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص بعد أن صدمته سيارة بعد نفق أبو صالح فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت سيارتي إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثة، حيت تبين أنها لشخص ويدعى "وليد.م.ا.ع" 48 سنة ومقيم ببنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق منفصل، أصيب طالب وطفل أشقاء، الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق ننا - إهناسيا غرب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سياره ملاكي مع دراجة بخارية بطريق ننا- اهناسيا.

وعلى الفور انتقل سيارتين إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى حيث تبين أن المصابين وهم أحمد محمد محمود 19 سنة طالب مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه "علي" 9 سنوات مصابًا باشتباه كسر بالقدمين ومقيمان بمركز إهناسيا.

وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج الطبى اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف وتم تحرير محضر بالواقعة.