سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 24-5-2021

تقدم «الدستور» تقريرها اليومي عن أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنية المصري في البنوك العاملة في مصر، وبحسب آخر تحديثات السعر المصرفي اليومي، وتعد أسعار الدرهم الإماراتي من أهم مؤشرات البحث على جوجل بشكل يومي.

لديكم خلال التقرير أسعار العملة الإماراتية في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبي".

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 24-5-2021

نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة أسعار الدرهم الإماراتي، كما هو موضح لكم بالتالي:

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 4.2508 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.278 جنيه مصري.

- وصل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 4.2483 جنيه مصري، وسجل عند البيع 4.2846 جنيه مصري.

- بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر "الحكومي"، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 4.2508 جنيه مصري، وسجل عند البيع 4.2746 جنيه مصري.

- سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبو ظبي، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء ٤.٢٥٠٠ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.٢٨٢٨ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين 24-5-2021، سجل عند الشراء ٤٫٢٣٤ جنيه مصري، ووصل عند البيع ٤٫٢٧٤ جنيه مصري.

- سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة، اليوم الإثنين 24-5-2021، سجل عند الشراء 4.2417 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2806 جنيه مصري.

قدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ونقدم لكم تقرير يومي عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية.