أسيوط تطلق شعلة أولمبياد الطفل المصرى 2021 فى نسخته الثالثة

أطلق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري 2021»، في نسخته الثالثة 2021 وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عامًا، في ألعاب "خماسي قدم – كرة سلة - كرة اليد – كرة طائرة - تنس الطاولة - والألعاب الفردية كالتايكوندو، رفع الأثقال، المصارعة، الكاراتية - الجودو، السباحة وألعاب القوى".



يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات.



حضر الفعاليات اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلى الفرق المشاركة ومراكز الشباب.



بدأت مراسم الفعالية بتقديم بعض العروض للكاراتية والألعاب الفردية ونماذج للألعاب المشاركة ثم استلم المحافظ شعلة الأوليمبياد من اللاعب "حسام مرغنى " بطل الجمهورية وإفريقيا في المصارعة، والتى انطلقت من ميدان الحرب والسلام بحى شرق لتصل إلى مبنى ديوان عام المحافظة ليتم إيقاد شعلة إلأولمبياد.



وقال محافظ أسيوط إن أولمبياد الطفل المصري يهدف إلى اكتشاف المتميزين رياضيا من الأطفال من 12 إلى 14 عاما وخلق تنافس بينهم في مختلف الالعاب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم فضلا عن تأهيلهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والدولية، معلنا دعمه الكامل للاولمبياد وجميع فعالياته داعيا جميع الطلائع من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عام للتسجيل في "أولمبياد الطفل المصري" في نسخته الثالثة 2021.



وفعاليات نموذج محاكاة "أوليمبياد الطفل المصري 2021 " يجرى تنفيذه بمحافظة أسيوط من خلال تسجيل اللاعبين بعدد 10 مراكز شباب وهي: شباب ناصر وشباب أبنوب والشيخ نجيب بالقوصية وشباب الفتح وشباب صدفا وشباب أبوتيج وحى السلام وشباب ساحل سليم وشباب الغنايم وشباب نزلة عبد اللاه وتتم التصفيات على ثلاث مراحل الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة هي نهائية.

اوليمبياد الطفل المصرى

اوليمبياد الطفل المصرى

اوليمبياد الطفل المصرى

اوليمبياد الطفل المصرى

اوليمبياد الطفل المصرى