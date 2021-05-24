الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

انتشال جثمان طفلة من مياه النيل بالدقهلية

انتشال جثمان طفلة
انتشال جثمان طفلة

تمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال جثة طفل مجهول الهوية في العقد الأول من العمر يرتدي بنطال وتيشرت، وذلك بعدما سقط بمياه النيل بمدينة ميت غمر  بمحافظة الدقهلية، أمام فرع "بنك مصر".

 وأكد شهود الواقعة أن الطفل أثناء سيره على حافة النهر وحال توقفه على إحدى الحجارة اختل توازنه وسقط بالمياه.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل المارة أمام " بنك مصر" دائرة القسم. 

انتقال ضباط المباحث لمكان الواقعة

بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى تم انتشال الجثة، وبالفحص ومناظرتها تبين أنها لطفل في العقد الأول من العمر يرتدي بنطال وتيشرت، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام، ولم يتعرف عليه أحد من المارة أو رجال الإدارة.

وبسؤال كل من المبلغة وتدعى "روضة رضا محمود" 19 سنة، طالبة، ومقيمة بندر زفتى بالغربية، وشاهد الواقعة "عبدالعزيز إبراهيم محمد" 51 سنة، بالمعاش، ومقيم منطقة " دقادوس" بندر ميت غمر
قررًا بمشاهدتهما للطفل المذكور أثناء سيره على حافة النهر، وحال توقفه على إحدى الحجارة اختل توازنه وسقط بالمياه، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية لتصوير الجثة ورفع بصماتها واتخاذ إجراءات النشر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/1715 إداري قسم شرطة ميت غمر، وجاري استكمال الفحص وتحديد شخصية المتوفي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات و اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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