محافظ دمياط تبحث تطوير مزرعة الرطمة السمكية

بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المحاور الخاصة بمخطط تطوير المزرعة السمكية التابعة للمحافظة بالرطمة، وذلك خلال لقائها اليوم بممثلى الجهة الاستشارية المرشحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع خطة التنفيذ.

وناقشت محافظ دمياط جميع المقترحات لإعداد دراسة متكاملة لتطوير المزرعة، وفقًا لأحدث الأساليب المتبعة فى مجال الاستزراع السمكى بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها وتعزيز إنتاجيتها.

وفى هذا السياق، نوهت الدكتورة منال عوض بأن عمليات التطوير ستتم عبر مراحل، مؤكدة حرص المحافظة على تنفيذ مشروع متكامل والاستعانة بكافة الخبرات فى هذا المجال لتحقيق ذلك طبقًا لأعلى مستوى.

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الذى انعقد الأحد، بحضور اللواء حسين لبيب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى ومدير حماية جسور النيل، ونائبا رئيس الوحدة المحلية وعدد من مديرى الإدارات المعنية بها.

وفى مستهل الاجتماع، ناقشت "المحافظ" مستجدات الموقف الخاص بمخطط تطوير ورفع كفاءة منطقة كافيتريات الجربى بمدينة رأس البر، إذ أكدت على التنسيق بين حماية النيل والوحدة المحلية للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بموقف برجولات الكافيتريات، لتطوير المنطقة بالكامل للارتقاء بالشكل الحضارى لها خاصة مع كونها المدخل الرئيسي للمدينة.

كما تابعت آخر التطورات بإجراءات تسكين سوق ٥١، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية التى عقدتها الوحدة المحلية مؤخرًا، فضلًا عن مناقشة خطة تسكين سوق النيل الحضارى من خلال إجراء قرعة علنية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستفادة من السوقين المنشأين بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، للقضاء على العشوائية بهذه المدينة السياحية و تسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة في دمياط.