الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: أمريكا لم تتقدم بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة حتى الآن

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي

قال وزير الري محمد عبدالعاطي، إن الولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.

وأكد وزير الري، خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدي، أن الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر.

وأعرب عبد العاطي، عن أماله في تحرك سريع لكسر الجمود في مفاوضات سد النهضة مع اقتراب الملء الثاني.

وأوضح وزير الري، أن مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني حول مياه النيل، وتابع قائلًا: "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".

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