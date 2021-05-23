الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طفل جراء سقوط جوال على رأسه بالحوامدية

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه في الحوامدية، مساء اليوم السبت، إثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، أمام منزله، إثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه.

وبالانتقال والفحص، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، تبين وفاة الطفل أثناء تنظيف إستورجي سطح العقار، محل سكنه، ألقى بجوال ردش بناء ليسقط على رأس الطفل، ويلقى مصرعه.

وأمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الحوامدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

الحوامدية قسم شرطة الحوامدية العقار سطح العقار الطفل

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