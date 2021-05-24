سعر اليورو اليوم الإثنين 24-5-2021 فى البنوك المصرية

نستعرض لكم سعر اليورو اليوم الإثنين 24-5-2021، ويتباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بحسب سعر الصرف اليومي، وتعد أسعار العملات الأجنبية والعربية من أهم مؤشرات البحث على جوجل يوميًا.

ولديكم خلال التقرير التالي جميع أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك عودة، وبنك أبو ظبي".

تعرف على سعر اليورو اليوم الإثنين 24-5-2021

يمكن للمواطنين التعرف على سعر اليورو بحسب أخر التحديثات، كما هو موضح بالتالي:

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 18.9727 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.2152جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 18.997جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.2397جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 19.0074جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.1689جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر "الحكومي"، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 18.9727جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.2152جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء ١٨٫٩٤٨جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٩٫٢١٥ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في بنك أبو ظبي اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك أبو ظبي، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 19.0339جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 19.1780جنيه مصري.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بحسب سعر الصرف اليومي.