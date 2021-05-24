الإثنين 24 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 24-5-2021 فى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

نستعرض لكم سعر اليورو اليوم الإثنين 24-5-2021، ويتباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بحسب سعر الصرف اليومي، وتعد أسعار العملات الأجنبية والعربية من أهم مؤشرات البحث على جوجل يوميًا.

 

ولديكم خلال التقرير التالي جميع أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك عودة، وبنك أبو ظبي".

 

تعرف على سعر اليورو اليوم الإثنين 24-5-2021

يمكن للمواطنين التعرف على سعر اليورو بحسب أخر التحديثات، كما هو موضح بالتالي: 

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 18.9727 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.2152جنيه مصري. 

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 18.997جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.2397جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 19.0074جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.1689جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر "الحكومي"، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 18.9727جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 19.2152جنيه مصري. 

سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم 

وصل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء ١٨٫٩٤٨جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ١٩٫٢١٥ جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي في بنك أبو ظبي اليوم 

سجل سعر اليورو الأوروبي في بنك أبو ظبي، اليوم الإثنين 24-5-2021، عند الشراء 19.0339جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 19.1780جنيه مصري.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية بحسب سعر الصرف اليومي.

سعر اليورو اليورو الجنيه المصري البنوك المصرية سعر الصرف اليومي

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

سر ارتداء سمير غانم «الباروكة» و«النظارة» بشكل دائم

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى