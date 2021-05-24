الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بحضور نخبة من المثقفين.. افتتاح معرض الفنان جوزيف الدويري بأكسيس جاليري (صور)

معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف

افتتح مساء أمس الفنان التشكيلي جوزيف الدويري، معرضه "كايرو جوزيف" بـأكسيس جاليري "تاون هاوس سابقا" بوسط القاهرة، وشهد الافتتاح حضور نخبة من الكتاب والمثقفين والصحفيين، منهم الفنان التشكيلي فتحي عفيفي، والفنانة التشكيلية والمتخصصة في فن النحت نيڤين فرغلي.

- يمثل القاهرة بصخبها وازدحامها

و  قال الفنان جوزيف الدويري لـ"الدستور"، إن معرضه "كايرو" يمثل القاهرة  بكل ما فيها من صخب وازدحام، ورصد لحالة التماهي والتعاطي بين كل هذه المتناقضات التي نعيشها ونشهدها في حياتنا اليومية، بدءا من لوحة الحلاق بكل ما تحمله من تفاصيل وتسريب لحالة الرضا والثبات الانفعالي تجاه ما يدور من حوله، ومن حالة الزحام في لوحة الشارع إلى حالة الاسترخاء في لوحة البيت المصري.  

ولفت الفنان التشكيلي إلى أن أهمية وجود المعارض التشكيلية وأنها تضيف للمشهد الثقافي والإبداعي  حالة من الانتعاش ، والخروج من مأزق ورهاب  خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد . 

 - نيفين فرغلي: المعرض حالة تعبيرية درامية بشكل ساخر

وقالت الفنانة التشكيلة نيفين فرغلي لـ"الدستور"، إن ما قدمه جوزيف الدويري عبر معرضة يشير إلى  التعبيرية الدرامية بشكل ساخر، ومعرض القاهرة هو اكتمال لمرحلة النضج،وبالنسبة للون والخلفية والشخوص فتأخذ عمقا مختلفا، مضيفة أن هناك ما يقرب من 55 لوحة مختلفة، كل منها تحتاج إلى مساحة من الوقت لتفكيكها وقراءتها نقديا وفنيا.  

و  ضم المعرض ما يقرب من 55 لوحة فنية، تناول فيها  التفاصيل القاهرة التي لا تنام بكل ما فيها من حميمية وبساطة، إلى جانب رصد حالة الانسجام ما بين ذلك الزحام والشعبوية، عبر استعادة جمالها وحالة التكافل والتجاور الواضح بين  البشر وباقي المخلوقات وصولا إلى الحجر كشاهد على كل ذلك.

- مواعيد العرض

و   مواعيد معرض  الفنان التشكيلي جوزيف  الدويري والذي جاء بعنوان “كايرو جوزيف”  تبدأ يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الـ 9 مساء ما عدا الخميس والجمعة، ويستمر حتى  16 يونيو المقبل.

 جدير بالإشارة أن الفنان التشكيلي  جوزيف الدويري تخرج من كلية التربية الفنية جامعة حلوان عام 2000 وهو عضو نقابة الفنون التشكيلية.شارك في معارض فنيه كثيره منها مشاركته مع الوفد المصري ل "بينالي بكين 2017"، كما قدم في نفس العام معرضه الفردي الذي جاء تحت عنوان "أخيله" معبرا عن كافة انفعلات المراة  وخلجاتها ، والصورة التى عليها في حالة الانتظار والترقب لما هو آت. 

 

معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
معرض كايرو جوزيف
جوزيف الدويري معرض كايرو جوزيف نيفين فرغلي فتحي عفيفي أكسيس جاليري

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