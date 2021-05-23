«سلطان»: برامج شركات السياحة للحج ستقتصر على فنادق الـ4 و5 نجوم

كشف ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، أنه في حالة تنظيم مصر لموسم الحج هذا العام سيقتصر تنظيمه على برامج الخمس ذات الخمس والأربع نجوم، نظرا إلى أن المملكة العربية السعودية قد حددت فنادق معينة بمكة ومدينة لاستقبال الحجاج مستوفية كافة الاشتراطات الصحية والوقائية وهذا لن يتوافر إلا بهذه النوعية من الفنادق.

وأضاف سلطان في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الحج هذا العام ستكون استثنائية نظرا إلى التكلفة خدمات الحج هذا العام فالأتوبيسات التي ستنقل بين الشعائر المقدسة ستعمل بنسبة 50% فقط وفردين فقط بكل غرفة كما حددت السلطات السعودية بأن يكون مساحة الحجاج في الخيام، عشرة حجاج لكل 50 متر مربع بعكس السابق لكل حاج متر مربع فقط.

وتوقع سلطان أن أسعار برامج الحج هذا العام ستزيد بنسبة 50% عن أسعار حج 2019 فقد وصل سعر الخمس نجوم عام2019 إلى 110 آلاف والأربع نجوم إلى 90 ألف جنيه نظرا إلى تكلفة الخدمات.

وفى ذات السياق كشفت مصادر لـ"الدستور" داخل وزارة السياحة والآثار لم يصلها بشكل رسمي أي مكاتبات من المملكة العربية السعودية حتى الآن عن استقبالها للحجاج من خارج المملكة لافتة أن الوزارة لا تتعامل إلا مع مخاطبات رسمية من وزارة الحج والعمرة ولكن حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي مخاطبات منها.

يشار إلى أن الصحة السعودية قد حددت الاشتراطات الواجب توافرها للحجاج هذا العام بأن إجمالي الأعداد التي ستشارك في إحياء شعائر الحج هذا العام 60 ألف حاج كما حددت الفئات العمرية من 18 لـ60 عاما.. بالإضافة إلى تلقيهم جرعات من اللقاح المعتمد بالمملكة العربية السعودية هم جرعتان لكل من «فايزر»، و«أسترازينيكا»، و«موديرنا»، وجرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» بالإضافة إلى تواجد شهادة فحص لفيروس كورونا الpcr قبل السفر إلى الأراضي المقدسة بـ72 ساعة.