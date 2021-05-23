جولة ليلية لمحافظ الغربية بقطور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مدينة قطور للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام كافة (المقاهي، الورش، المطاعم والمحال التجارية) المختلفة بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأسفرت الجولة عن غلق ٦ ورش، و٢ صالون حلاقة، وتشميع مقهى لتقديمه الشيشة، وغلق ٣ محال تجاري للفتح بعد مواعيد الغلق المقررة.

ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد نجوى العشيري بعمل حملات دورية على الورش لرصد ظاهرة عمالة الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال، جاء ذلك بعد ملاحظة المحافظ لوجود عمالة من الأطفال بالورش التي تم المرور عليها.

يُذْكَر أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة المحافظ لما يقوم به التنفيذيون من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي قد أقرت في وقت سابق.