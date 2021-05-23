الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة ليلية لمحافظ الغربية بقطور لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مدينة قطور للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام كافة (المقاهي، الورش، المطاعم والمحال التجارية) المختلفة بمواعيد الغلق المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأسفرت الجولة عن غلق ٦ ورش، و٢ صالون حلاقة، وتشميع مقهى لتقديمه الشيشة، وغلق ٣ محال تجاري للفتح بعد مواعيد الغلق المقررة.

ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد نجوى العشيري بعمل حملات دورية على الورش لرصد ظاهرة عمالة الأطفال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الورش الذين يستغلون الأطفال، جاء ذلك بعد ملاحظة المحافظ لوجود عمالة من الأطفال بالورش التي تم المرور عليها.

يُذْكَر أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة المحافظ لما يقوم به التنفيذيون من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي قد أقرت في وقت سابق.

جولة ليلية لمحافظ الغربية بقطور لمتابعة تطبيق الإجراءات

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

منى العساسي تكشف تفاصيل مجموعة قصصية لنساء يبحثن عن الحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى