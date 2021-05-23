الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: من المحتمل منح جرعة ثالثة لمن حصلوا على اللقاح

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الشعب المصري بات أكثر اقتناعًا في الفترة الأخيرة بأهمية تلقي اللقاح وبات أكثر تفهماً لضرورته، كاشفاً أن عملية الإقبال على التسجيل لتقلي اللقاح باتت أكبر خلال الفترة الأخيرة، وأن الدولة حريصة على توفير الجرعات الكافية من اللقاحات لمواطنيها خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف في مداخلة هاتف لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المُذاع عبر فضائية " ON": "إقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير حجم كبير من جرعات اللقاحات المختلفة التي وصلت إلى مصر، فضلاً عن مضاعفة مراكز تلقي اللقاحات في ربوع الجمهورية"، موضحًا أن أرقام المسجلين لتلقي اللقاح تشهد تزايداً يوماً بعد يوم عازياً أسباب ذلك للدور الإعلامي في نشر الوعي بين المواطنين مشددًا على أن أهمية تلقي اللقاحات "الطعوم" المختلفة.

 

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