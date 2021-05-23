انقلاب سيارة نقل بطريق «السنطة ــ طنطا» دون وقوع إصابات

انقلبت سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض بطريق السنطة - طنطا في نطاق مركز السنطة بالغربية دون وقوع إصابات أو وفيات أو تعطيل للحركة المرورية بالطريق وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بمديرية أمن الغربية بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وعززت الإدارة العامة لمرور الغربية تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود بمديرية امن الغربيه من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط "م.ع" فى حملة مرورية بتهمة احترازية مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسية والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه محمد الشاعر، ١٩ سنة، ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة آلة حادة.

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بأرتكابه الجريمة واستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة "مطواة" وإلقاء جثته فى المنطقة الصناعية لإخفاء الجريمة.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه فى أسرع وقت لتحويله إلى محاكمة عاجلة.