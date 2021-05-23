الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«لا زالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن  الفنانة دلال عبد العزيز لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.
وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»،  اليوم الأحد، إن الشعب المصري بات أكثر إقتناعاً في الفترة الاخيرة بأهمية تلقي لقاح كورونا وبات أكثر تفهمًا لضرورته.
وتابع: "إقبال المواطنين على التسجيل وتلقي اللقاح يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير حجم كبير من جرعات اللقاحات المختلفة التي وصلت إلى مصر فضلاً عن مضاعفة مراكز تلقي اللقاحات في ربوع الجمهورية".

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