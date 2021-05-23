نائب التنسيقية يستقبل وفدًا من صيادلة دفعة 2018-2019
استقبل عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفدًا من صيادلة دفعة 2018-2019، حيث دار النقاش حول أزمة تكليف الصيادلة، وضرورة متابعة مجلس النواب لإجراءات تنفيذ التكليف من قبل وزارة الصحة.
وأكد عمرو درويش أن المجلس بالفعل يقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات التى صدرت خلال جلسة مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتلك الأزمة، مشددا على ضرورة التزام الصيادلة بالطريقة المثالية التى انتهجوها فى التعبير عن مطالبهم المشروعة، والتحذير من الانسياق خلف الشائعات غير الحقيقية.