خبير اقتصادى: المشروعات الصغيرة تعانى من الاضطرابات بسبب كورونا

كشف علي الادريسي، الخبير والمحلل الاقتصادي، عن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من الإضطرابات بفعل انتشار فيروس كورونا، مع انخفاض معدلات التجارة الداخلية والخارجية، وتراجع نشاط البيع والشراء ووجود قرارت خاصة بالإغلاق الجزئي والكلي ما تسبب فى نقص وعجز في السيولة النقدية بضغطٍ من هبوط حجم المبيعات الناتج عن خسارة العملاء.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ الدستور أن، الإضطرابات التي تعرضت لها الشركات ستجعلها تواجة صعوبة في الوفاء بالإلتزمات المالية ودفع الرواتب بانتظام واستمرار النشاط الاقتصادي ككل، ولهذا تزيد احتمالات أن تضطر هذه الشركات إلى تسريح عدد كبير من قوتها العاملة لكي تخفض من حجم التكاليف.

وتابع في الحالات القصوى، فلابد من استمرار تأجيل مدفوعات الضرائب، والمساعدة في تغطية نسبة من أجور العاملين، مع دعم القطاعات المتضررة عن طريق توفير السيولة والائتمان، وتخفيف الأعباء عن الشركات العاملة في هذه القطاعات الأكثر تضررًا.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات قالت إن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرةً الى الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.