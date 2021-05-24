استخدام الخيط الطبي.. كيف نحافظ على الأسنان والصحة العامة للثة؟

يُفضل بشكل دائم الاعتناء بالأسنان لتجنب حدوث أي مشكلات صحية فيما بعد، لذا لا بد من غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون والتأكد من أن الفرشاة ناعمة الملمس وغيرها من الأمور التي نتطرق لها خلال السطور التالية لتعلم كيفية الحفاظ على الأسنان واللثة.

كيف نحافظ على أسنان ولثة صحية؟

يعد الحفاظ على لثة صحية وأسنان سليمة أمر يشغل بال العديد من الأشخاص لتجنب حدوث مشكلات بهما من خلال اتباع الخطوات والنصائح السليمة في طريقة الاستخدام الخاصة بها.

استخدام فرشاة الأسنان

قالت الدكتورة منة حافظ، أخصائية تجميل وجراحة الأسنان: «يمكن الحفاظ على الأسنان واللثة بإجراءات بسيطة جداً وهي غسيل الأسنان بالطريقه الصحيحة وتحريك الفرشاة من الجزء القريب لللثة للجزء البعيد عنها بطريقة رأسية وفي اتجاه واحد، مرتين يوميًا صباحًا وقبل الخلود للنوم.

وأضافت: «يمكن الحفاظ على الأسنان واللثة من خلال استخدام غسول الفم، إذ يمتلك خصائص مطهرة للأسنان ويخلصك من رائحة الفم الكريهة، وكذلك استخدام الخيط الطبي وهو مفيد للغاية، وزيارة طبيب الأسنان لإزالة الجير المتراكم على اللثة والذي يسبب التهابات وتآكلاً في اللثة وبالتالي تآكل عظام الفك، وبعد هذا الإجراء يقوم الطبيب بالاطمئنان على باقي الأسنان.

أطعمة تحافظ على صحة الأسنان

وتابعت: «هناك أطعمة تحافظ على صحة الأسنان والفم بشكل عام من بينها منتجات الحليب والألبان، الخضراوات الغنية بالألياف من الورقيات، الخضراوات المقرمشة المكسرات الطازجة، الفواكة الطازجة والمجففة، الماء، الشاي الأخضر والأسود عصائر الخضراوات والفواكة الطازجة».

لا وجود وصفات سحرية

وأكدت منة حافظ أنه لا يوجد ما يُسمى بالوصفات السحرية التي تتم فى المنزل لا لعلاج التسوس ولا للتبيض، مؤكدة أن الأسنان ليس تخصص واحد و أن كل قسم فيها تخصص منفرد بذاته و أنه من الأفضل للتوجه للطبيب المختص بالتقويم أو حشو العصب أو الزراعة.

وأضافت: «تجميل الأسنان لا يقتصر على التركيبات وما يسمى بالڤينيرز أو هوليوود سمايل ولكن ممكن أن نحصل على التجميل من خلال التقويم والتبيض وأن كل حالة لها خطة علاجية مختلفة».