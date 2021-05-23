الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التضامن»: 388 ألف مستفيد من برامج الضمان الاجتماعي

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 388.528 مستفيدا حتى منتصف مايو الجاري.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الإلكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

وأوضحت أن موازنة الضمان الاجتماعي بلغت حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021، مؤكدة  أن المساعدات الشهرية الضمانية دعم نقدي غير مشروط يتم تكاملها مع برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". ويتم حالياً مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء والتي تقرها لجنة تنقية بيانات الضمان التي تم تشكيلها بقرار وزاري تم صدوره في يونيه 2017.

وأوضحت وزارة التضامن أنه في إطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، تقوم الوزارة بعمليات مراجعة جميع الأسر التي تحصل علي مساعدات شهرية ضمانية ميدانياً وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة" وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد، وباستخدام نفس الأدوات البحثية حتى يتم التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار الحرص على مبادئ الإنصاف والعدالة والترشيد. 

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الحماية الاجتماعية يعد من الملفات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية قصوى لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، حيث تشمل الحماية الاجتماعية مجموعة التدابير الحمائية التي تتبناها الوزارة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة والكوارث الطبيعية أو الحوادث، وذلك لضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

الدفع الالكتروني التضامن إلكتروني النقد مايو مساعدات

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