الأحد 23 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

اتفاق بين جامعة جنوب الوادي ووكالة الفضاء المصرية لتوفير قمر صناعي تعليمي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

وقع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، الأحد، اتفاقًا تتفيذيًا مع وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور محمد القوصي ضمن فعاليات المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 

يستهدف الاتفاق الذي عقد مع جامعات (أسيوط، سوهاج، جنوب الوادى، وأسوان) قيام وكالة الفضاء المصرية بتقديم قمر صناعي تعليمي يكون نواة لمعمل تكنولوجيا الاقمار الصناعية في كليات الهندسة في إطار مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية لتنفيذ ٣٥ قمرًا صناعيًا، حيث تم توقيع العقود التنفيذية لعدد ٣١ قمرا صناعيا لعدد ٣١ من كليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية.

وتدخل رئيس جامعة جنوب الوادي، لإنقاذ حياة مواطن تخلى عنه أقاربه وتركوه وحيدا أمام بوابة مستشفى قنا الجامعي، رافضين دخوله غرفة العمليات رغم استدعاء حالته لإجراء عملية عاجلة.

وتلقى رئيس جامعة جنوب الوادي إخطارًا من الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، بوجود أحد المواطنين يحتاج إلى جراحة عاجلة لتثبيت كسر بمفصل الحوض الأيسر، عن طريق مسامير جراحية، إلا أن أهله رفضوا إجراء الجراحة، حيث قام المرافق – الذى ادعى أنه خال المريض-  بالتوقيع على إقرار رفض خلاله إجراء العملية وتحمله المسئولية، واصطحب المريض وغادرا المستشفى.

خلال الجامعات فصل التعليم العالي محمد يوسف مستشفيات سوهاج حملة عمل اسيوط طريق

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