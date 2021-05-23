البحرين تعلق دخول القادمين من الدول المدرجة على «القائمة الحمراء»

أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية، أن المملكة ستعلق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء"، التي تضم الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش ونيبال، بدءا من 24 من مايو.

وأضافت أن التعليق لا يشمل المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية، لكن سيتوجب عليهم إبراز شهادة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) معتمدة قبل الصعود للطائرة وتطبيق الحجر الصحي عشرة أيام عند الوصول.

وذكرت الوكالة أيضا إن "المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، فيتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (بي.سي.آر) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول".

