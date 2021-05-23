الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

«التعليم» تعلن رابط تلقي شكاوى الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتلقي شكاوي الطلاب في حال مواجهتهم أي شكاوي أثناء انعقاد امتحانات البروفة التجريبية الثانية لامتحانات الثانوية العامة.

رابط تلقي شكاوى الطلاب هو: https://moe-complains.emis.gov.eg/

وانطلقت اليوم أول أيام امتحانات البروفة الثانية التجريبية لاختبارات الثانوية العامة، اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار ٣ أيام،  حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام ٣ مواد امتحانية اليوم الأحد، هي (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الأجنبية الثانية).

وأدى الطلاب صباح اليوم الأحد 23 مايو، الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية وبدأت من الساعة 10 وانتهت الساعة 11.00، ومادة اللغة الإنجليزية الساعة 11.30 وتنتهي الساعة 12، في حين تبدأ اللغة الثانية الساعة 12.30 وتنتهي الساعة 1 ظهرا.

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local المحملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو، هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وشدد الوزير، على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

امتحانات بلا درجات

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

امتحانات وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي الامتحان التجريبي

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رقص بالليل وحزن بالنهار.. عن اللياقة التى يفتقد إليها بعض فنانينا

لأول مرة.. «قناة السويس» تكشف خسائر إنقاذ السفينة الجانحة: «وفاة عامل وغرق لانش»

بعد أزمة إلهام شاهين ويسرا.. حسن الرداد يوجه رسالة للفنانين

رئيس «مكافحة كورونا»: رصدنا حالتين فقط مصابتين بالفطر الأسود

«مازالت حرجة».. مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

منى العساسي تكشف تفاصيل مجموعة قصصية لنساء يبحثن عن الحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لا خير فى مجتمعات تهين وتذل وتقلل من شأن الأمهات

محمود خليل

عمرو بن العاص فى «القاهرة الجديدة»

جمال-أسعد

ما ضاع حق وراءه مقاوم

القس. رفعت فكرى

المقاومة واللاعنف

ماجد حبته

سفيه لبنانى آخر!

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

رغم جهود التهدئة.. الاحتلال يهدد باستهداف أحد قيادات المقاومة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى