«التعليم» تعلن رابط تلقي شكاوى الاختبارات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة لتلقي شكاوي الطلاب في حال مواجهتهم أي شكاوي أثناء انعقاد امتحانات البروفة التجريبية الثانية لامتحانات الثانوية العامة.

رابط تلقي شكاوى الطلاب هو: https://moe-complains.emis.gov.eg/

وانطلقت اليوم أول أيام امتحانات البروفة الثانية التجريبية لاختبارات الثانوية العامة، اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار ٣ أيام، حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام ٣ مواد امتحانية اليوم الأحد، هي (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الأجنبية الثانية).

وأدى الطلاب صباح اليوم الأحد 23 مايو، الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية وبدأت من الساعة 10 وانتهت الساعة 11.00، ومادة اللغة الإنجليزية الساعة 11.30 وتنتهي الساعة 12، في حين تبدأ اللغة الثانية الساعة 12.30 وتنتهي الساعة 1 ظهرا.

وأعلنت الوزارة طريقة حصول الطلاب على الباسورد واسم المستخدم للدخول على منصة local المحملة على جهاز التابلت، حتى يتم فتح الامتحان أمام الطلاب.

اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الاختبار التجريبي لشهر مايو، هو اختبار السيستم والشبكات والسيرفرات بالمدارس، وتعرف الطلاب على نظام الأسئلة والإجابات، وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.

وشدد الوزير، على أن امتحان مايو التجريبي يجري لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

ويعقد الامتحان التجريبي الثاني داخل الفصول بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان التجريبي في مايو يتضمن أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة.

وشددت الوزارة على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

امتحانات بلا درجات

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر في 4 يوليو المقبل، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، لأول مرة في تاريخها، بلجان مؤمنة بالمدارس وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.