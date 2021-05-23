إصابة شقيقين فى حادث سير ببني سويف

أصيب طالب وطفل، الأحد جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق ننا - إهناسيا غرب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية بطريق ننا- اهناسيا.

على الفور، انتقل سيارتين إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى حيث تبين أن المصابين هما: أحمد محمد محمود، 19 سنة، طالب، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه علي، 9 سنوات مصاباً باشتباه كسر بالقدمين ومقيمان بمركز اهناسيا.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج الطبى اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف.