الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

طبعة مصرية من رواية «السايكلوب» للروائي إبراهيم عبد المجيد

إبراهيم عبد المجيد
إبراهيم عبد المجيد

أعلنت دار «معجم» للنشر والتوزيع عن أحدث منشوراتها للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، بنشر الطبعة المصرية من رواية «السايكلوب» ونشر الطبعة الثانية من كتاب «ما وراء الخراب».

وتدور رواية السايكلوب حول شخص وهمي يتم استدعاؤه من الزمن الماضي ليعايش الفترة الراهنة، وبطل العمل هو نفسه بطل رواية «هنا القاهرة» التي أصدرها في عام 2014 عن الدار المصرية اللبنانية.

وأشار إبراهيم عبد المجيد في تصريحات صحفية إلى أن العمل لا يسعى للمقارنة بين الماضي والحاضر، لكنه أقرب للمشاهدة والتأمل للأحداث بين الماضي والحاضر، حيث يعود من زمانه ليجد أموراً كثيرة غير مألوفة وأخرى غير منضبطة، فيجد انتشاراً وتوسعاً في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر ويوتيوب"، ويسمع عن الثورة وأحداثها، وما آلت إليه، فيشعر في النهاية بأنه غريب في هذه الفترة، كما كان غريباً في الماضي أيضاً.

ويأتي الكتاب الثاني «ما وراء الخراب»، في خمسة فصول، يقدم من خلالها أسباب الخراب، عن طريق مناقشته مجموعة من الأسئلة فى الدين، النهضة، الآخر، الهوية، والتراث، ليقدم خلاصة تجربته ورؤيته لهذه القضايا التى تساهم بشكل ما فى الخراب الذى كان يحدث فى الماضى.

يحمل الفصل الأول عنوان "سؤال للدين" ويرى فيه إبراهيم عبد المجيد، أن الدين فى الأصل هو حاجة بشرية ومنتج توصل إليه الإنسان، نتيجة حيرته فى تفسير الظواهر لطبيعية، هذا ما يشرحه عبد المجيد فى هذا الفصل، مؤكداً أن الدين يتسبب فى الخراب عندما يتحول إلى سلطة تستغل لتحقيق الأطماع والمصالح الشخصية.

أما عنوان الفصل الثانى "سؤال للنهضة"، والنهضة مرتبطة بالخراب عندما يتركها الأفراد ويتوقفون عن السعى وراءها، ويتفرغون لمحاسبة الماضى فى عالم يتجدد باستمرار.

والسؤال الثالث كان "سؤال للآخر" الذى كان له فى مصر تاريخ طويل، وكان دائما يحدث تجاذب وتلاحم بين المصريين والآخر مهما كان، لكن هذا الآخر تحول إلى مشكلة عندما بدأت قيام حملة مضادة على الفكر القومى من قبل التيارات الإسلامية التى أخذت تنادى بالدولة الإسلامية وعودت الخلافة، وهذه من وجهة نظر عبد المجيد دعوة للخراب بحجة الإيمان.

والفصل الرابع بعنوان "سؤال للهوية"، يوضح عبد المجيد فى هذا الفصل اختلاف الجنس عن الدين، لكن هناك خلطا كبيرا بينهما، فالكثير يسأل: هل نحن عرب أم مسلمون أم مصريون؟ وهو السؤال الذى لن نجد له إجابة محددة حقيقية، ولذلك يعد من أسباب الخراب.

والسؤال الأخير هو "سؤال للتراث" وضح فيه عبد المجيد أن التراث والقيم الحضارية يجب أن نخرج بها خروجاً إيجابياً، فنتقدم فى العلم والأدب والفن، ويتحول إلى خراب عندما نخرج به خروجاً سلبياً يأخذ شكل الجريمة التى عادة تتكفل بها القوانين، وذلك يكون بحجة الحفاظ على التراث والقيم من الأفكار الجديدة والجريئة.

أغلفة الكتب

السايكلوب
السايكلوب
ما وراء الخراب
ما وراء الخراب
ابراهيم عبد المجيد السايكلوب ما وراء الخراب رواية الطبعة المصرية

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