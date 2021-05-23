جيش الاحتلال يهدد باستهداف قيادات المقاومة الفلسطينية

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه لا حصانة لقادة المقاومة الفلسطينية، مهددا باستهداف كلا من القيادي يحيي السنوار ومحمد الضيف.

وأضاف غانتس خلال تصريحاته لإذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد: "ليس لدي أي التزام بعدم تعرضهم للأذى".

وأوضح أنه لحين عودة الأسرى "الإسرائيليين"، سيسمح الاحتلال بمرور المستلزمات الإنسانية الأساسية فقط لغزة، قائلا: "سنتبع إجراءات أكثر محدودية مما كانت عليه عشية عملية حارس الأسوار ولن نسمح بتوسيع مساحة الصيد".

وتابع: لن ندع حماس تحدد جدول الأعمال، لافتا الى أن الاتجاه حاليا هو تحويل أموال إعادة تأهيل قطاع غــزة من خلال السلطة الفلسطينية.