فرنسا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا في 7 أشهر

تراجعت حصيلة وفيات كوفيد-19 اليومية في فرنسا إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر إذ بلغت 70 حالة اليوم الأحد، في حين انخفض متوسط الإصابات اليومية المتحرك في سبعة أيام إلى ما دون 13 ألفا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة اليوم أيضا أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض لليوم العشرين على التوالي، بواقع 29 حالة ليصبح 3515، أي ما يقرب من نصف العدد الإجمالي قبل خمسة أسابيع.

وتخفف فرنسا العزل العام تدريجيا منذ بداية مايو وتأمل في رفع كل القيود الباقية بنهاية يونيو .

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.