الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تنهي قيود كورونا بعد نجاح حملة التطعيم

كورونا ف اسرائيل
كورونا ف اسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل ستنهي القيود المفروضة محليا لاحتواء مرض كوفيد-19 في أعقاب نجاح حملة التطعيم التي قلصت كثيرا حدوث إصابات جديدة.
وتعيد إسرائيل فتح اقتصادها تدريجيا، بعد ثلاث فترات إغلاق عام، وذلك في ظل حصول أغلبية السكان على لقاح فايزر-بيونتيك، ومع وجود نحو 92 بالمئة ممن يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر، إما تم تطعيمهم أو تعافوا من المرض.
وأعلنت إسرائيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم السبت في تراجع عن ذروة الإصابات اليومية التي كانت تصل إلى أكثر من عشرة آلاف حالة في يناير .
وما زالت القيود مفروضة على الأنشطة ذات المخاطر العالية، فضلا عن القيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في منطقة محددة.
وتسمح "بطاقة مرور خضراء" تصدرها الحكومة، وتشير إلى تمتع الشخص بمناعة من المرض إما لحصوله على التطعيم أو شفائه منه، بحرية حركة أكبر.
وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم الأحد: إنه لن يمدد هذه الإجراءات، وهو ما يعني إلغاء تلك القيود ونظام بطاقة المرور الخضراء اعتبارا من أول يونيو .
وأضاف إدلشتاين "الاقتصاد الإسرائيلي والمواطنون سيجدون مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس". لكنه حذر من إعادة فرض القيود في حالة تغير الوضع.

وسجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم ، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 839 ألفا و308 حالات.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية- أن حصيلة الوفيات بلغت 6 آلاف و398 حالة، في حين هناك 60 مريضا في حالة خطرة، و42 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أن هناك 542 حالة نشطة على مستوى إسرائيل.
وأكدت تطعيم ما يزيد على 5 ملايين و112 ألفا و249 حالة أي 55.7% من تعداد سكان إسرائيل.

القدس إسرائيل كوفيد-19 حملة التطعيم الصحة الإسرائيلية فايزر بيونتيك

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