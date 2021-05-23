الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لعبتهم انتهت».. خبير عراقي: الإرهاب في بلادنا سينتهى قريبا

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

قال السياسي العراقي علي التميمي، إنه سابقاً كانت الجماعات الإرهابية تتسلل من سوريا إلى العراق، ولكن في الفترة الأخيرة عملت الحكومة العراقية على حفر خنادق وكاميرات ومراقبة كبيرة.

وأضاف التميمي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مسألة الإرهاب في العراق بدأت تتلاشى ليس كما كان في السابق حيث أن عناصر هذه الجماعات بدأوا الرجوع إلى بلادهم، مؤكدا أنها ستنتهي قريبا لأن اللعبة الذي أعدت لهم قد انتهت.

العراق يلاحق بقايا داعش

كانت السلطات الأمنية في العراق، أعلنت اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي أحدهما كان متسللاً عبر الحدود السورية.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية، في بيانها إن عناصرها في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع الفوج الأول لواء المشاة ٧١ تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبو بلال"، والذي يعد أحد أبرز عناصر ما تسمى  كتيبة الحدود.

العراق سوريا داعش الإرهاب القوات العراقية

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