الأحد 23 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء» تناشد رئيس الوزراء والنواب لحل أزمة تكليف دفعة 2021

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

أصدر مجلس نقابة الأطباء خلال جلسته قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من أطباء الدفعة في خمسة تخصصات فقط وهى “طب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة ونقل الدم”، وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقي التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة وهو ما يعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.

من جانبه صرح الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام النقابة، أن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض  مع الوزارة لحل هذه المشكلة، ولذا نناشد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين. 

وتابع عبد الحى؛ أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت في جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلي دفعة 2021 للوصول الى نقاط تفاهم لكن لم نصل لاتفاق في أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات. 

وأضاف أن وزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز في هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب في هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.

وتابع عبد الحى: وما تسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافي من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التامين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة ان نظام التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز في باقي التخصصات على المدى القريب. 

وأكد أنه لابد من اتخاذ حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعه إلى الاستقالة والهجرة للخارج.

ومن ناحية أخرى تواصلت النقابة مع رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم واستمع إلى وجهة نظر ممثلي الدفعة ووعد ببحث الأمر، كما تقدم 10 نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة.

وتابع قائلا؛ نهيب بدولة رئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة والنواب بضرورة الإسراع بالتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة حرصاً على مصلحة الأطباء، ومصلحة المريض والمنظومة الطبية كلها.

الأطباء أزمة أطباء التكليف توزيع الأعداد والتخصصات وزيرة الصحة سد العجز

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