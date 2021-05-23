زراعة 1600 شجرة بمحيط 3 مدارس في قرى حياة كريمة بالبحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم الانتهاء من زراعة 1600 شجرة "مثمرة وزينة "من إجمالى ٢٦٠٠٠ الف شجرة تم تخصيصها لمدارس البحيرة فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة، بالتنسيق بين إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية المركزية وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة ومجالس المدن والإدارات التعليمية.

أكد وكيل تعليم البحيرة أنه تم الانتهاء اليوم من زراعة الأشجار فى محيط كل من مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات ومدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الأساسى بقرية ابو بكر الصديق بإدارة النوبارية التعليمية وكذا تشجير وزراعة محيط مدرسة عبدالحميد صقر الاعدادية بقرية زاوية صقر بإدارة ابو المطامير التعليمية بالإضافة إلى زراعة وتشجير مداخل تلك القرى المستهدفة.

يأتى ذلك بالتعاون مع جهاز شؤون برئاسة على جمال دومة مدير عام جهاز شئون البيئة فرع البحيرة، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة والدكتورة هناء شهاب، مدير عام إدارة التربية البيئية والسكانية، بحضور اللواء وائل زغلول، رئيس مدينة أبوالمطامير و السادة نواب المدينة.

وأكد على جمال دومة، مدير عام جهاز شؤون البيئة (فرع البحيرة) أنه تم بدء فعاليات التشجير بمداخل ومدارس قرى (زاوية صقر - أبوبكر الصديق - عبدالحليم محمود" التابعة لمركز أبوالمطامير بالبحيرة عقب قيام وزارة البيئة بتوريد 1500 شجرة كدفعة أولى و٢٥٠٠ شجرة من مبادرة هنجملها.